شكرا لقرائتكم خبر عن معلول: تأهلنا عن جدارة.. وهدفنا الحفاظ على اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التهنئة لزملائه والجهاز الفني على التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشاد معلول بالأداء والروح القتالية التي ظهر عليها لاعبو الأهلي طوال الـ90 دقيقة في لقاء اليوم، واستحقوا التأهل وتخطي دور الثمانية عن جدارة.

واعتذر معلول لزملائه وجماهير الأهلي عن الإخفاق في تسجيل ركلة الجزاء التي سددها في اللقاء.

وشدد معلول على أن المراحل القادمة من منافسات البطولة سوف تزداد صعوبة، ولكنه وزملاءه لديهم مزيد من الحافز لمواصلة المسيرة والحفاظ على اللقب، لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب.