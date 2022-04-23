شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر ملعب محمد الخامس بالمغرب في الطريق إلى مطار كازابلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة النادي الأهلي ملعب محمد الخامس في كازابلانكا في طريقها للمطار قبل التوجه للقاهرة بعد التأهل لنصف نهائي إفريقيا أمام الرجاء.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44، وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي، وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي باستاد الأهلي وي السلام.

وبذلك يحقق الأهلي "رجاء" جمهوره ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعدا مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الأبطال.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".