شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلي.. تتويج الأحمر الأفريقي الرابع على حساب الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحفل دولاب بطولات الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية، حيث إنه النادى الأكثر تتويجا بالألقاب فى مصر وأفريقيا وثاني أكثر الفرق تتويجا بالألقاب القارية، خلف ريال مدريد الإسباني، وكل لها بطولة حققها النسور الحمر لها قصة وحكاية من جهد وتفاني وإخلاص من أجياله التى تعاقبت على ارتداء قميصه، من أجل إضافة تاريخ جديد وإسعاد الجماهير الحمراء وإعلاء روح الفانلة الحمراء دائما.

حكاية اليوم عن تتويج الأهلى بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه عام 2009 وكان على حساب النجم الساحلي التونسي، باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا والفريق التونسي بطل الكونفدرالية.

وكسر الاهلى الفوز بضربات الجزاء الترجيحية عام 2009، بعدما نجح فى الفوز على الصفاقسى التونسى بهدفين مقابل هدف احرزهما فلافيو الانجولى فى المباراة التى اقيمت بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولى وسط 80 الف متفرج.

وجاءت أحداث المبارة بعدما سجل الأنجولى فلافيو هدفى الأهلى فى الدقيقتين 47 و70 فيما سجل الإيفوارى كواسى بلازا هدف الصفاقسى الوحيد فى الدقيقة 63.

الأهلى خاض مباراة الصفاقسى التونسى بقيادة فنية للبرتغالى مانويل جوزيه الذى بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: "أمير عبد الحميد وشادى محمد ووائل جمعة وأحمد السيد وأحمد فتحى وجيلبرتو وسيد معوض ق 83 " وأحمد حسن والمعتز إينو وحسام عاشور ومحمد بركات وفلافيو "محمد سمير" .

وانفرد الاهلى وقتها بالرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بكأس السوبر الأفريقى بعدما تخطى منافسه التقليدى فى مصر الزمالك الذى نال اللقب ثلاث مرات.