شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: لو فيه تحكيم عادل مش هنعاني في أي مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي، جاء رغم التوجه التحكيمي من حكم المباراة ضد النادي الأهلي، قائلا: "لو فيه تحكيم عادل مش هنعاني في أي مباراة".

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لقناة الأهلي: "حكم المباراة لم يحتسب العديد من الأخطاء للأهلي، ولا أعرف معنى احتساب 6 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع في لقاء العودة".

وأضاف: "فريق وفاق سطيف قوي قدم مستويات كبيرة، وأزاح الترجي من البطولة، فلابد أن تتم دراسته بشكل جيد، كنا نعلم صعوبة الأجواء قبل مواجهة الإياب أمام الرجاء، لكن شخصية الأهلى هي التي تفوقت في النهاية وحسمت اللقاء".

وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي: "الصعود كان صعبا أمام فريق كبير وجمهور عظيم، والأهلي أهدر فوزًا كبيرًا في القاهرة".

وقد تأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله الثمين مع الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (1-1) في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.