شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: شخصية الأهلي اللعب دائما على البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أن الفريق الأحمر كان في الموعد أمام الرجاء في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشحات، في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي عقب المباراة: "لاعبو الأهلي تعودوا على اللعب تحت الضغوطات، وجماهير الأهلي هذ الداعم الأكبر للفريق، وكنت واثقا من التأهل من المغرب".

وأضاف: "شخصية الأهلي اللعب دائما على البطولات، الرجاء فريق كبير لكن كنا الأفضل ولعبنا بواقعية، وفوز اليوم تُبنى عليه بطولات وأرقام منتظرة".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44، وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي، وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي باستاد الأهلي وي السلام.

وبذلك يحقق الأهلي "رجاء" جمهوره ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعدا مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الأبطال.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".