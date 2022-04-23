شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: موسيماني توقع جميع السيناريوهات أمام الرجاء ولم نخش الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سامي قمصان، المدرب العام للمارد الأحمر، عن فوز الأهلي على الرجاء وصعوده للدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن التحكيم في الشوط الثاني كان غير الشوط الأول ولم يكن موفقا بشكل كبير.

وقال المدرب العام للأهلي في تصريحات لقناة الأهلي: "موسيماني اشتغل على كل السيناريوهات في المباراة ومن ضمنهم تسجيل هدف مبكر في مرمانا، في لاعيبة أول مرة تلعب قدام جمهور بالشكل الكبير دا ولكن جميع اللاعبين كانوا موفقين اليوم".

وأضاف قمصان: "كل الشكر للاعبين على مستواهم وجمهور الأهلي كان متواجد معانا بروحه، دائما ما يريد جمهورنا أن يشعر بأنه رقم واحد على مستوى العالم".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44، وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي، وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي بإستاد الأهلي والسلام.

وبذلك يحقق الاهلي "رجاء" جمهوره ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعدا مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الابطال.

وضم تشكيل الأهلي كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".