الإعلام المغربي: كتيبة الأهلي "حامل اللقب" تقصي الرجاء بعد مباراة عصيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت وسائل الإعلام المغربية تأهل النادي الأهلي المصري للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على حساب فريق الرجاء البيضاوي المغربي بعد تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الساعات الأولى من فجر اليوم (السبت) على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 .

وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بنتيجة (2-1)، في مباراة الذهاب مساء السبت الماضي، على ملعب السلام بالقاهرة، ليصعد بذلك إلى نصف نهائي دوري أبطال افريقيا عن جدارة واستحقاق للمرة الـ18 في تاريخه، بعد فوزه على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وتحت عنوان "الرجاء يتعادل مع الأهلي المصري ويقصى من المنافسة "، ذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن فريق الرجاء الرياضي أقصي من منافسات دوري أبطال أفريقيا عقب تعادله مع النادي الأهلي ( 1-1 ) في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم ، موضحة أن لقاء الذهاب حسمه الأهلي بهدفين مقابل هدف.

بدورها ، ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية تحت عنوان " الرجاء يغادر عصبة (دوري) الأبطال على يد الأهلي المصري" ، أن الرجاء البيضاوي خرج من عصبة أبطال إفريقيا بعدما عجز عن تحقيق الفوز على ضيفه الأهلي المصري في مباراة إياب ربع نهائي المسابقة التي إحتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء والتي إنتهت بالتعادل 1 – 1، في حين أن مباراة الذهاب بالقاهرة إنتهت لصالح الفريق المصري بـ2 – 1.

وأوضحت الصحيفة أن الصراع احتدم على أشده بين الفريقين منذ أن أعلن الحكم السنغالي ندياي على انطلاقتها، فقد كانت مباراة تغلي، ويغلب عليها التوتر والأعصاب المشدودة، في ظل التواجد الجماهيري الكبير الذي أضفى عليها الكثير من الإثارة والحماس.

وتحت عنوان " الرجاء يكتفي بالتعادل أمام الأهلي المصري ويغادر دوري أبطال إفريقيا " ، ذكر موقع "هسبريس" أن مسيرة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، توقفت في دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل بهدف لمثله، أمام ضيفه الأهلي المصري في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأضاف أن اللاعب فابريس نغوما تمكن من هز الشباك ومنح التقدم في النتيجة للفريق المغربي برأسية مركزة في حدود الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، فيما لم يتأخر رد الأهلي كثيرا، إذ احتسب الحكم ندياي ركلة جزاء للفريق المصري في الدقيقة 17، غير أن الحارس أنس الزنيتي تفوق على اللاعب علي معلول وتصدى لها بنجاح.

وتابع الموقع:.إن الفريق المصري نجح في اقتناص هدف التعادل برأسية محمد عبد المنعم من ركنية في حدود الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله.

وذكر موقع "LE 360 " أن فريق الأهلي المصري حامل اللقب نجح للمرة الثامنة عشرة في تاريخه، في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بتعادله إيابا مع مضيفه الرجاء الرياضي بنتيجة هدف لمثله، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بعدما كان الفريق المصري قد فاز بهدفين لواحد ذهابا.

وأشار الموقع إلى أن الشوط الأول بدأ بضغط من الرجاء الرياضي، بغية تعويض فارق الهدف في مباراة الذهاب لصالح الأهلي المتراجع للدفاع، ونجح مبكرا في بلوغ مرمى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق المصري، وسجل الهدف الأول للنسور الخضر الكونغولي فابريس نغوما في الدقيقة الخامسة.

وحمل الموقع المدير الفني للرجاء مسئولية خروج الفريق من دوري الأبطال قائلا :"تسبب "الكوتشينغ" المتواضع لرشيد الطاوسي الذي ترك فريقه يتراجع للخلف طيلة باقي دقائق الجولة، ليتمكن الأهلي المصري من بلوغ هدف التعادل بعد تغطية دفاعية "كارثية" للاعبه عبد الاله المذكور، وسجل محمد عبد المنعم في الدقيقة 44 ".

وأشار إلى أن الأهلي سيواجه في الدور المقبل وفاق سطيف الجزائري، الذي فجر مفاجأة مدوية وأقصى مضيفه الترجي، بعد أن فاز عليه بهدف دون رد في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وتحت عنوان " الرجاء يُودّع المسابقة بعد اكتفائه بالتعادل (1-1) إياباً مع الأهلي المصري" ذكر موقع "البطولة" أن الرجاء الرياضي ودع مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله بهدف لمثله أمام الأهلي المصري، على أرضية "المركب الرياضي محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، مُسدّداً ثمن هزيمته في الذهاب بالعاصمة القاهرة بهدفيْن لهدف.

وأوضح ان الفريق الأخضر (الرجاء) دشن الشوط الأول بمثالية بعد نجاحه في توقيع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بواسطة لاعب الوسط الكونغولي، فابريس نغوما.

وأضاف أن الكتيبة المصرية اصطادت ضربة جزاء في الدقيقة الـ15'، حاول ترجمتها الظهير الأيمن التونسي، علي معلول إلى هدف، غير أنه اصطدم بتألق حارس المرمى أنس الزنيتي، الذي بَرَع في التصدي لها.

وتابع الموقع: مع حلول الدقيقة الـ44'، حصل الأهلي على ضربة ركنية انتهت بهدف التعادل عبر المدافع محمد عبد المنعم، الذي هزّ الشباك برأسية، مُستغلا سوء الرقابة داخل منطقة الجزاء.

وأشار إلى أنه بهذه النتيجة، حجز حامل لقب المنافسة في آخر نسختيْن بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، لينازل وفاق سطيف الجزائري المتأهل، على حساب الترجي التونسي.