عبد القادر: الأهلي استحق التأهل أمام الرجاء.. ونسعى للحفاظ على اللقب الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

علق أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي على تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب الرجاء المغربي.

وبلغ الأهلي دور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله الثمين مع الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (1-1) في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وأكد عبدالقادر في تصريحات بعد المباراة، أن الأهلي استحق التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح، أن أداء اللاعبين الرجولي طوال المباراة وراء التأهل والخروج بنتيجة إيجابية أمام الرجاء على ملعبه ووسط جماهيره.

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي استوعبوا أجواء اللقاء مبكرًا وكانوا في قمة تركيزهم طوال المباراة.

وأتم تصريحاته: " أتمنى أن يواصل الأهلي مسيرة انتصاراته حتى الوصول للمباراة النهائية والحفاظ على اللقب الإفريقي".

تأهل الأهلي سيجعله يواجه وفاق سطيف في دور نصف النهائي، حيث تغلب بطل الجزائر على الترجي بهدف دون رد على ملعب "حمادي العقربي" ليكون مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة (1-0).