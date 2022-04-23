عبدالحفيظ: الأهلي أضاع فوزًا كبيرا في القاهرة.. وكنا نعلم صعوبة الأجواء في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي.

وبلغ الأهلي دور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله الثمين مع الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (1-1) في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات بعد المباراة:" الصعود كان صعبًا أمام فريق كبير وجمهور عظيم ، والأهلي أهدر فوزًا كبيرا في القاهرة".

وأضاف:" كنا نعلم صعوبة الأجواء قبل مواجهة الإياب، لكن شخصية الأهلى هي التي تفوقت في النهاية وحسمت اللقاء لصالحنا

تأهل الأهلي سيجعله يواجه وفاق سطيف في دور نصف النهائي، حيث تغلب بطل الجزائر على الترجي بهدف دون رد على ملعب "حمادي العقربي" ليكون مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة (1-0).