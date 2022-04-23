معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد إهدار ركلة جزاء أمام الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

علق التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، على تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب الرجاء المغربي.

وبلغ الأهلي دور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله الثمين مع الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (1-1) في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وأكد معلول أن المراحل القادمة من منافسات البطولة سوف تزداد صعوبة ولكنه وزملاءه لديهم مزيد من الحافز لمواصلة المسيرة والحفاظ على اللقب، لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.

واعتذر الدولي التونسي لزملائه وجماهير الأهلي عن الإخفاق في تسجيل ركلة الجزاء التي سددها في اللقاء.

وأشاد لاعب الأهلي بالأداء والروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبين طوال اللقاء، مؤكدًا أنهم استحقوا التأهل وتخطي دور الثمانية عن جدارة.

تأهل الأهلي سيجعله يواجه وفاق سطيف في دور نصف النهائي، حيث تغلب بطل الجزائر على الترجي بهدف دون رد على ملعب "حمادي العقربي" ليكون مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة (1-0).