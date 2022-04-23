موسيماني يُعلق على تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي.

وبلغ الأهلي دور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله الثمين مع الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (1-1) في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وقال موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "فزنا بالمباراة في القاهرة، والفريق كان يفتقد اللمسة الأخيرة خصوصا الكرة التي اتيحت لنا في الثواني الأخيرة قبل صافرة النهاية".

وأضاف:" الأهلي كان الأفضل في المباراة وواجه النسخة الأسواء للرجاء خلال السنوات الماضية، وكان الفريق المغربي الأسواء أمام الآلاف من الجماهير المغربية".

وأوضح، أن مباراة الرجاء المغربي كانت صعبة والفريق كان يعرف أنه سيواجه خصما يملك تاريخ كبير.

وأشار إلى أن الأهلي أهدر ركلتين جزاء في المباراتين، لكن في النهاية تمكن من التأهل لنصف النهائي، لافتا أن التأهل كان بسبب مواجهة القاهرة وليست مباراة العودة".

وتابع:" الأهلي جاء إلى المغرب لتحقيق الفوز وليس تسجيل هدف او التعادل فقط، وواجهنا الفريق في السوبر الأفريقي بقطر وتفوقنا عليه".

وأكد، أن الرجاء فريق جيد ويملك مدير فني مميز ولعب مباراة قوية أمام الأهلي، مشيرا إلى أن حارس الرجاء كبير وذكى والتصدى لركلتي جزاء ليس بالامر السهل.

وأتم تصريحاته:" لدينا الخبرة في لعب مثل هذه المباريات، ونحترم الرجاء ونحترم كل الفرق ولكننا الأهلى".

تأهل الأهلي سيجعله يواجه وفاق سطيف في دور نصف النهائي، حيث تغلب بطل الجزائر على الترجي بهدف دون رد على ملعب "حمادي العقربي" ليكون مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة (1-0).