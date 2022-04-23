موسيماني قريب من التفوق على جوزية.. الأهلي على بعد أرقام قياسية بعد الفوز على الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

فاز الأهلي على الرجاء بنتيجة 3-2 بمجموع اللقائين، وصعد للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أهداف اللقاء في القاهرة للأهلي عن طريق عمرو السولية وحسين الشحات، بينما جاء الهدف في المغرب عن طريق محمد عبدالمنعم.

ويواجة الأهلي في الدور نصف النهائي وفاق سطيف الجزائري، على أن يكون لقاء الذهاب في القاهرة، ولقاء العودة في الجزائر.

وتفوق وفاق سطيف على الترجي التونسي، بعدما تعادل الفريقين سلبيا في الجزائر، وتفوق سطيف في تونس بهدف نظيف.

وحقق الأهلي العديد من الأرقام المهمة بعد بلوغه الدوري نصف النهائي نرصدها لكم خلال السطور التالية:

هدف محمد عبدالمنعم في الرجاء اليوم يعتر الهدف الأول الذي يستقبله الفريق المغربي على أرضه خلال النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

صعد الأهلي للدور نصف النهائي للمرة الـ 18 في تاريخه وهي الأعلى في تاريخ الأندية الإفريقية.

عزز موسيماني من تفوقه على الأندية العربية حيث إنه لم يهزم منذ بداية مسيرته مع الأهلي حتى الآن من أي نادي عربي.

أصبح موسيماني قريب من تحقيق الرقم القياسي المسجل بإسم مانويل جوزية، وهو الفوز بدوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات،

ولكن يتميز الجنوب إفريقي بأنه أول مدرب يحصل على دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية وهو رقم فريد لأول مرة.

يبدو أن أرقام موسيماني لم تنتهي بعد لأنه لو توج بهذا اللقب الإفريقي، سيصبح أكثر مدرب في التاريخ توج بدوري أبطال إفريقيا برصيد أربع ألقاب ثلاثة مع الأهلي ولقب مع صن داونز.