بالمواعيد.. صدام ناري بين الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

نجح النادي الأهلي في بلوغ دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله الثمين مع الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (1-1).

وأقيمت مباراة الأهلي مع الرجاء المغربي على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء بإياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وتقدم الرجاء مبكرًا عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة السادسة، إلا أن محمد عبد المنعم سجلاً هدفًا ثمينًا في الدقيقة الـ44 من زمن أحداث الشوط الأول.

وأصبحت نتيجة مجموع المباراتين (3-2) بعد لقاء الذهاب والتي انتهى لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم مساء السبت الماضي على ملعب "الأهلي we السلام".

ويضرب الأهلي موعداً نارياً في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا مع وفاق سطيف الجزائري والذي أطاح بنادي الترجي التونسي.

وتفوق وفاق سطيف على الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال، بالتعادل السلبي ذهاباً ثم الفوز إياباً بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري الأبطال بالقاهرة أحد يومي 6 أو 7 من شهر مايو المقبل، بينما ستقام جولة الإياب في الجزائر أحد يومي 13 أو 14 من الشهر ذاته.

ووصل المارد الأحمر إلى نصف النهائي للمرة الثامنة عشر في تاريخه، ويحلم بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 والثالثة على التوالي.