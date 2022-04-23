"سلة الأهلي" تقهر الجزيرة في سلسلة نصف نهائي دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي (رجال) انتصاراً غالياً على حساب فريق الجزيرة بنتيجة 80-61 في المباراة الأولى بنصف نهائي بطولة دوري السوبر للمحترفين.

وأقيمت مباراة الأهلي والجزيرة على صالة برج العرب بالإسكندرية ضمن سلسلة نصف نهائي دوري السوبر «Best of 5».

وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن ينجح رجال سلة الأهلي في حسمها بنتيجة 80-61.

وتقام المباراة الثانية بين الأهلي والجزيرة لنصف نهائي دوري السوبر يوم الأحد 24 إبريل والثالثة يوم الثلاثاء 26 من نفس الشهر، وفي حالة اللجوء إلى مباراة رابعة ستقام يوم 28 إبريل، بينما في حالة اللجوء إلى مباراة خامسة ستقام يوم 30 إبريل.

‎وكان فريق سلة الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين، بعدما تخطى عقبة فريق مصر للتأمين في الدور ربع النهائي.