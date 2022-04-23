روح الفانلة الحمراء تنتصر.. الأهلي يتعادل مع الرجاء المغربي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع الرجاء البيضاوي المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مركب محمد الخامس" في مدينة كازابلانكا المغربية.

وبهذه النتيجة، يتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية بإجمالي المباراتين، حيث كان قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.

تقدم الرجاء عن طريق لاعبه فابريس نجوما في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول برأسية ارتقى لها أعلى من الجميع وسجل في شباك الشناوي.

وفي الدقيقة 11، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي سددها علي معلول، إلا أن حارس الرجاء أنس الزنيتي تصدى لها.

وفي الدقيقة 43، ينجح الأهلي في تسجيل هدف التعادل عن طريق محمد عبد المنعم برأسية متقنة مستغلًا عرضية علي معلول من ركلة ركنية.

وبهذه النتيجة، يضرب الأهلي موعدا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة القارية، وذلك بعد تغلبه على فريق الترجي التونسي بهدف نظيف.

دخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

على الجانب الآخر، أعلن رشيد الطاوسي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، تشكيله لمواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل الرجاء المغربي على النحو التالي:

حارس المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبدالإله مدكور - جمال حركاس - إلياس الحداد - عبدالجليل اجبيرة.

خط الوسط: فابريس نجوما - محمد المكعازي - بدر بولهرود.

خط الهجوم: حميد أحداد - محمد زريدة - محسن متولي.