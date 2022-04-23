شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: الأهلي تعوّد على المواجهات الصعبة ونحتاج ثقة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، أن مواجهة الرجاء في ملعبه كانت صعبة في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال محسن، في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي عقب المباراة: "الأهلي تعود على خوض مواجهات في مثل هذه الظروف، كنا في كامل تركيزنا للتأهل من قلب كازبلانكا، كل اللاعبين لديهم ثقة أن البطولة ستكون من نصيب الأهلي".

وتابع مهاجم الأهلي: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق بحجم الرجاء، ويجب أن تكون ثقة الجماهير في لاعبيها قوية وكبيرة، ننتظر منهم الدعم في المباريات المقبلة".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44 وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي ..وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي بإستاد الأهلي والسلام.

وبذلك يحقق الاهلي "رجاء" جمهوره ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الابطال.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".