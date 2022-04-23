شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون: سأجتهد للتواجد مع الأهلي في النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ بدر بانون، لاعب الأهلي، زملائه بالتأهل لنصف نهائي إفريقيا على حساب الرجاء في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال بانون، في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي عقب المباراة: "أتمنى التواجد مع الأهلي في نهائي إفريقيا، سأجتهد لتحقيق ذلك، مباراة الأهلي والرجاء كانت صعبة عليا شخصيا لأنها بين أكثر فريقين أحبهم".

وأضاف لاعب النادي الأهلي: "مبروك للنادي الأهلي، ربنا وحده كان أعلم بحالي خلال المباراة، الأهلي استحق الفوز ومبروك لكل اللاعبين والجهاز الفني".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44، وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي، وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي باستاد الأهلي وي السلام.

وبذلك يحقق الاهلي "رجاء" جمهوره ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا، ويضرب موعدا مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الأبطال.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".