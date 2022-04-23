شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الأهلي أهدر فوزا مستحقا على الرجاء في كازابلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر كان يستطيع تحقيق فوز عريض على الرجاء في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي عقب المباراة: "الأهلي حينما أدرك التعادل لعب على الهجمات المرتدات، وأضاع هدفين محققين، لو تم تسجيلهما لكان الفريق قد حقق فوزا ولما اكتفى بالتعادل.

وأضاف بلال: "الأهلي أهدر ضربة جزاء وانفرادين، في الطبيعي هذه الفرص أهداف محققة، لذلك كان الفوز هو النتيجة المنطقية في مواجهة الرجاء".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44، وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي، وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي باستاد الأهلي وي السلام.

وبذلك يحقق الاهلي "رجاء" جمهوره ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الأبطال.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".