شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال لأنه يؤمن بقدراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، سعادته بتأهل فريقه للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي للبطولة.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع الرجاء المغربي، بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44، وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي، وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي باستاد الأهلي وي السلام، وبذلك يتأهل الأهلي لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعدًا مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال موسيماني، في تصريحات صحفية عقب المباراة: كانت مباراة صعبة للغاية، واجهنا فريق صاحب تاريخ كبير في المغرب ووسط جمهوره الغفير.

واضاف المدير الفني للأهلي: فزنا وعبرنا محطة الرجاء لأننا نؤمن بقدراتنا وإمكانياتنا، رغم أن هناك بعض الأخطاء في أداء لاعبينا، أبرزها اللمسة الأخيرة مثلما حدث من محمد شريف في مباراة العودة أمام الرجاء، حيث فشل شريف في تنفيذ اللمسة الأخيرة.

ويرى موسيماني أن الرجاء كان سيئا في مباراة العودة، ولم ينجح في استغلال عاملي الأرض والجمهور.

وقال مدرب الأهلي، إن فريقه واجه سوء حظ في مباراتي الذهاب والعودة، فقد أهدر الأهلي ضربة جزاء في القاهرة، وأهدر ركلة أخرى في المغرب.