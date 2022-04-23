شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: روح النادي الأهلي حسمت التأهل و موسيماني مدرب "محظوظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى وائل جمعة، قائد فريق الأهلى الأسبق، سعادته بتأهيل الفريق الأحمر إلى الدور قبل نهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث جاء قائلا: "روح النادى الأهلى حسمت التأهل، وهذا الأمر ظهر في أداء اللاعبين".

وأضاف وائل جمعة، خلال تصريحات تليفزيونية: "إن الجنوب أفريقيى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الاهلى مدرب محظوظ، حيث تمكن من التأهل للمرة الثالثة للدور النصف نهائي، وهذا الامر يحسب له رغم تحفظى الشديد على بعض الأمور الفنية من التغييرات وغيرها".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44، وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي، وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي باستاد الأهلي وي السلام.

وبذلك يحقق الاهلي "رجاء " جمهوره ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعدا مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الأبطال.