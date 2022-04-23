شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال بدنية شاقة لنجوم الإسماعيلى فى المران المسائى استعداداً لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، مران أمس الذى أقيم على ملعب أحد فنادق المحافظة على فقرات تدريبية بدنية مكثفة تستهدف رفع معدلات الأحمال لدى اللاعبين.

ويستعد الدراويش لمواجهة إنبي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة السادسة عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

المران تخلله مجموعة من الوحدات البدنية باستخدام الأثقال والكرات المطاطية وغيرها تحت إشراف خالد سعيد مخطط أحمال الفريق والذى حفز اللاعبين على بذل قصاري جهدهم خلال التدريبات من أجل الوصول لأعلى جاهزية بدنية.

فى حين أدى حراس المرمي تدريبات حول كيفية بناء الهجمات بشكل صحيح إضافة لتدريبات على الكرات العرضية وآخري لقياس رد الفعل لكل حارس مرمي.