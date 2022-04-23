شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: الأهلي لم يسرق التأهل وكنا الأفضل في المباراتين أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ علاء ميهوب، لاعب الأهلي السابق لاعب الفريق الأحمر، بالفوز على الرجاء في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واضاف في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي عقب المباراة: "الأهلي لم يسرق تأهله لنصف النهائي، كنا الأفضل في المباراتين، والرجاء ضعيف فنيا لكن نتيجة مباراة الذهاب هي التي أعطت للقاء العودة هذه الأهمية.

وأوضح ميهوب: "الأهلي نجح في التعامل مع المباراة بشكل جيد، كانت هناك تبديلات غير مفهومة ضغط الأهلي بعض الشىئ في الشوط الثاني لكن في المجمل كان الأهلي الفريق الذي استحق التأهل".

وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44 وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي، وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي باستاد الأهلي وي السلام.

وبذلك يحقق الاهلي "رجاء" جمهوره ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الابطال.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".