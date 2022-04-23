شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أول فريق يسجل فى ملعب الرجاء بدورى الأبطال هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات النادي الأهلي أول فريق يسجل في مرمى الرجاء على ملعب الأخير بدورى أبطال إفريقيا هذا الموسم، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الرجاء أربعة مباريات في دوري ابطال إفريقيا هذا الموسم على ملعبه، قبل مواجهة الأهلي، حافظ فيها جميعا على نظافة شباكه، ليكون الأهلي أول فريق يسجل في شباك الفريق المغربي.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

تقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44 وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي ..وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي بإستاد الأهلي والسلام.

وبذلك يتأهل لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الابطال.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".