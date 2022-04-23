شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلي بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، بالتهنئة للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس الإدارة على تأهل الفريق للدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب الفوز على فريق الرجاء المغربي في مباراة دور الثمانية.

وفاز الأهلي على الرجاء بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-2 بعد التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة العودة بالمغرب، بعد الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2-1.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بروح اللاعبين وإصرارهم على الفوز باللقاء واستمرار المنافسة على اللقب وتمثيل مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التوفيق لفريق المصري وفريق بيراميدز، ممثلي مصر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.