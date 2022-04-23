شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب النادي الأهلي موعدا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، تقام مباراة الذهاب بين بطلي مصر والجزائر بالقاهرة أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل، فيما تقام مباراة العودة بالجزائر أحد يومي 13 أو 14 مايو.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري ابطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله في إياب ربع نهائي دوري الأبطال خلال المباراة التي انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازبلانكا المغربية، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف.

فيما تأهل وفاق سطيف للدور نصف النهائي بعدما أقصى الترجى التونسي من ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "حمادى العقربي" فى رادس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالى 2021 - 2022.

وكان التعادل السلبي قد حسم المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "5 جويلية 1962"، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.