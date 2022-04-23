عادل عبد الرحمن: الأهلي موجود عشان يكسر الأرقام القياسية ويحقق البطولات

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القاهرة - سامية سيد - ثمن عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق فوز المارد الأحمر على الرجاء في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي عقب المباراة، "الأهلي موجود عشان يكسر ارقام قياسية ويحقق بطولات رغم أنف الحاقدين، ونجح في الفوز في ظروف صعبة للغاية"، موضحا: أن الأهلي يثبت كل يوم أنه فريق كبير متمرس في البطولات الأفريقية، وظهر الثبات النفسي والانفعالي على اللاعبين في مباراة لعبت في ظروف صعبة".

وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

تقدم الرجاء عن طريق نجوما في الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44 وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلي ..وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي بإستاد الأهلي والسلام.

وبذلك يحقق الاهلي "رجاء " جمهوره ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ويضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري الابطال.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".