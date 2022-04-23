شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول مواجهات نصف النهائى.. الأهلي يهزم الجزيرة 80/61 بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الأهلي من تحقيق الفوز في المباراة الأولى في سلسلة نهائيات دوري السوبر لكرة السلة أمام نادي الجزيرة، وانطلقت سلسلة نصف نهائي دوري السوبر التي تقام بنظام Best of 5 مساء اليوم الجمعة على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وفاز الأهلى في المباراة التي جمعت بينه وبين الجزيرة بنتيجة ٨٠/٦١ بعد أن تقدم في أشواط المباراة الأربعة.

وانتهت الأشواط الأربعة من المباراة لصالح الأهلي كالتالي: 13/12، 40/27، 60/40، 80/61.

يذكر أن المباراة الثانية بين الأهلي والجزيرة ستقام في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد القادم.