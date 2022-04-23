شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتأهل لنصف النهائى للمرة الـ18 فى تاريخه بعد التعادل مع الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلى في التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربى بهدف لمثله خلال المباراة التى انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادى الأهلى على موقع "فيس بوك"، صورة للاعبى الاهلى معلقا عليها: "تمت المهمة بنجاح.. فريقنا يصل إلى الدور نصف النهائى للمرة الثالثة على التوالى وال18 فى تاريخه".

تقدم الرجاء عن طريق نجوما فى الدقيقة الخامسة وتعادل للأهلى محمد عبد المنعم فى الدقيقة 44 وأهدر على معلول ضربة جزاء للأهلى..وكان الأهلى قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف فى مباراة الذهاب السبت الماضى بإستاد الأهلى والسلام.

وبذلك يحقق الاهلى "رجاء" جمهوره ويتأهل لنصف نهائى أفريقيا ويضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائرى الذى أطاح بالترجى من ربع نهائى دورى الابطال.

جاءت بداية المباراة حماسية متوقعة من جانب الرجاء الذى ضغط بُغية تسجيل هدف مُبكر، وكان له ما أراد فى الدقائق الأولى، بعدما استخلص لاعبو الرجاء الكرة من ديانج وأرسل محسن متولى تمريرة عرضية من جهة اليمين ارتقى لها فابريسى نجوما وأسكنها فى شباك الشناوى وسط غياب الرقابة من دفاع الأهلى وحارس مرمى محمد الشناوي.

بعد الهدف لعب طاهر محمد طاهر كرة جيدة من ناحية اليسار، لكن ديانج فشل فى إيداعها فى الشباك بغرابة شديدة.

وعاد اللعب وسط الملعب وقاد الأهلى هجمة خطيرة، وتعرض حسين الشحات للعرقلة داخل منطقة جزاء الرجاء، ولجأ الحكم السنغالى ماجيت نداى لتقنية الفار واحتسبها ركلة جزاء وسط اعتراض من لاعبى الرجاء.

وتصدى على معلول لركلة الجزاء لكن حارس الرجاء أنس الزنيتى تصدى للكرة وأنقذها، بعدها سيطر الرجاء على اللقاء وواصل الضغط مع محاولات ضعيفة من جانب الأهلى كان أبرزها تسديدة قوية من عمرو السولية تصدى لها حارس الرجاء ببراعة كالعادة.

حاول الأهلى الوصول لمرمى حارس الرجاء ونجح محمد عبد المنعم فى تسجيل هدف التعادل للأهلى فى الدقيقة 44 مثستغلاً ضربة ركنية رائعة من على معلول أرتقى لها عبد المنعم وسجلها برأسه فى شباك الرجاء، بعدها حاول الرجاء التسجيل إلى أن ينتهى الشوط الأول بتقدم الرجاء بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية للغاية من جانب الرجاء ومرر حسين الشحات تمريرة سحرية إلى بيرسي تاو الذي راوغ دفاع الرجاء، لكنه سدد الكرة بشكل ضعيف ليتدخل حارس الفريق المغربي وينقذ الموقف.

ويشارك أيمن أشرف بدلاً من حسين الشحات، ويحتسب الحكم السنغالي ضربة حرة مباشرة للرجاء من منطقة خطرة سددها محسن متولي خارج القائم.

واحتسب نداي ضربة حرة مباشرة ثانية من منطقة خطرة، بعدما قام ياسر إبراهيم بعرقلة زريدة، لكن الكرة تصطدم بالحائط البشري، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لمحمد عبد المنعم، مدافع الأهلي للخشونة.

ودفع بيتسو موسيماني بالثنائي أحمد عبد القادر ومحمد شريف بدلاً من طاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم، وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة تامة من الرجاء وسدد لاعبوه أكثر من كرة خطرة، ودفع موسيماني بالعائد من إصابة طويلة صلاح محسن بدلاً من بيرسي تاو، وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف ثان للأهلي، بعدما تلقى تمريرة رائعة من صلاح محسن، حيث أنقذ مدافع الرجاء الكرة من على خط المرمى، وعاد الشناوي ليُنقذ مرمى الاهلي من فرصة خطيرة في اللحظات الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1، وتأهل الاهلي بعدما نجاحه في "تحطيم" الرجاء.