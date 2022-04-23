في شوط أول مثير.. الأهلي يتعادل مع الرجاء بهدف لمثله.. ومعلول يهدر ركلة جزاء

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة المقامة حالياً بملعب "مركب محمد الخامس" في مدينة كازابلانكا المغربية، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم الرجاء عن طريق لاعبه فابريس نجوما في الدقيقة الخامسة برأسية ارتقى لها أعلى من الجميع وسجل في شباك الشناوي.

وفي الدقيقة 11، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي سددها علي معلول، إلا أن حارس الرجاء أنس الزنيتي تصدى لها.

وفي الدقيقة 43، ينجح الأهلي في تسجيل هدف التعادل عن طريق محمد عبد المنعم برأسية متقنة مستغلًا عرضية علي معلول من ركلة ركنية.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

على الجانب الآخر، أعلن رشيد الطاوسي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، تشكيله لمواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل الرجاء المغربي على النحو التالي:

حارس المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبدالإله مدكور - جمال حركاس - إلياس الحداد - عبدالجليل اجبيرة.

خط الوسط: فابريس نجوما - محمد المكعازي - بدر بولهرود.

خط الهجوم: حميد أحداد - محمد زريدة - محسن متولي.