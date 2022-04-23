هل مباراة مصر والسنغال هتتعاد ولا لأ؟ .. اعرف الإجابة

الشارقة - اميمة ياسر - قال المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب السابق، إن ما قاله بشان أن مباراة "مصر – السنغال" بتصفيات كأس العالم، جاء به من كواليس الفيفا، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لافتا إلى أن هناك معلومات وردت إليه أن الفيفا في وضع حرج جدا.

وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الجمعة، إلى أنه تم تدريب مشجعي منتخب السنغال على ما فعلوه في ملعب المباراة، موضحا أن لجنة الانضباط استعانت بخبير تحكيمي وجارٍ كتابة تقرير وفيه إدانة كبيرة لحكم المباراة والمراقب.

وأضاف أن تقرير لجنة الانضباط سيكون فيه إدانة للاتحاد السنغالي، وسيوقع عليهم غرامة مالية، لافتا إلى أن المحكمة الدولية ستحكم بإعادة المباراة، معلقا: "الكلام اللي بقوله ده موثق وبنسبة 99% هيحصل.. أنا بنقل معلومات مؤكدة وردت لي من ناس كبار أوي في هذا المجال".