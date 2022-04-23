بث مباشر.. قمة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لقمة الاهلي المصري والرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بملعب "مركب محمد الخامس" في مدينة كازابلانكا المغربية.

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب فريقي، بيتسو موسيماني، قد أعلن عن تشكيل الفريق الرسمي لمباراة الرجاء المغربي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

على الجانب الآخر، أعلن رشيد الطاوسي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، تشكيله لمواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل الرجاء المغربي على النحو التالي:

حارس المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبدالإله مدكور - جمال حركاس - إلياس الحداد - عبدالجليل اجبيرة.

خط الوسط: فابريس نجوما - محمد المكعازي - بدر بولهرود.

خط الهجوم: حميد أحداد - محمد زريدة - محسن متولي.