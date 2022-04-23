شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. محاولات من الرجاء لتسجيل هدف ثان والأهلي يدافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء المغربي المقامة حاليًا بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والنتيجة هي التعادل بهدف لمثله.

جاءت بداية المباراة حماسية متوقعة من جانب الرجاء الذي ضغط بُغية تسجيل هدف مُبكر، وكان له ما أراد في الدقائق الأولى، بعدما استخلص لاعبو الرجاء الكرة من ديانج وأرسل محسن متولي تمريرة عرضية من جهة اليمين ارتقى لها فابريسي نجوما وأسكنها في شباك الشناوي وسط غياب الرقابة من دفاع الأهلي وحارس مرمى محمد الشناوي.

بعد الهدف لعب طاهر محمد طاهر كرة جيدة من ناحية اليسار، لكن ديانج فشل في إيداعها في الشباك بغرابة شديدة.

وعاد اللعب وسط الملعب وقاد الأهلي هجمة خطيرة، وتعرض حسين الشحات للعرقلة داخل منطقة جزاء الرجاء، ولجأ الحكم السنغالي ماجيت نداي لتقنية الفار واحتسبها ركلة جزاء وسط اعتراض من لاعبي الرجاء.

وتصدى على معلول لركلة الجزاء لكن حارس الرجاء أنس الزنيتي تصدى للكرة وأنقذها، بعدها سيطر الرجاء على اللقاء وواصل الضغط مع محاولات ضعيفة من جانب الأهلي كان أبرزها تسديدة قوية من عمرو السولية تصدى لها حارس الرجاء ببراعة كالعادة.

حاول الأهلي الوصول لمرمى حارس الرجاء ونجح محمد عبد المنعم في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 44 مثستغلاً ضربة ركنية رائعة من علي معلول أرتقى لها عبد المنعم وسجلها برأسه في شباك الرجاء، بعدها حاول الرجاء التسجيل إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الرجاء بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية للغاية من جانب الرجاء ومرر حسين الشحات تمريرة سحرية إلى بيرسي تاو الذي راوغ دفاع الرجاء لكنه سدد الكرة بشكل ضعيف ليتدخل حارس الفريق المغربي وينقذ الموقف.

ويشارك أيمن أشرف بدلاًمن حسين الشحات ، ويحتسب الحكم السنغالي ضربة حرة مباشرة للرجاء من منطقة خطرة سددها محسن متولي خارج القائم.

واحتسب نداي ضربة حرة مباشرة ثانية من منطقة خطرة بعدما قام ياسر ابراهيم بعرقلة زريدة لكن الكرة تصدط بالحائط البشري ، واشهر الحكم بطاقة صفراء لمحمد عبد المنعم مدافع الأهلي للخشونة.

ودفع بيتسو موسيماني بالثنائي أحمد عبد القادر ومحمد شريف بدلاً من طاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم.