شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى 3/0 فى بلاى أوف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره بنتيجة 3/0 فى إطار أول مواجهات بلاى أوف نهائى كأس رجال الكرة الطائرة لتحديد بطل موسم 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويقام دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد مباريات الدور النهائي لكأس مصر بين الأهلي والزمالك حيث تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بنظام (البلاى أوف Best of 3)على أن يتوج بالبطولة الفريق الفائز بمباراتين.

ومن المقرر أن تقام المواجهة الثانية مساء اليوم السبت و فى حالة فوز للزمالك يتوج باللقب بينما فى حالة فوز الأهلى سيقام لقاء فاصل - يوم الأحد 24-4 الساعة 11 مساء.