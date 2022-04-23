شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الزمالك والأهلى وسبورتنج والشمس للمرحلة النهائية من دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهلت فرق سيدات الأهلى والزمالك وسبورتنج والشمس إلى المربع الذهبى لنهائي دورى عمومى السيدات لكرة اليد للموسم المحلى 2021/2022.

وشهدت نتائج اليوم الختامى للمرحلة قبل النهائية فوز كل من: الأهلى على سبورتنج 28/23 والشمس على الجزيرة 31/28 والزمالك على الطيران 42/39.

وجاء ترتيب الفرق كالتالى: الأهلى 32 نقطة يليه الشمس فى المركز الثانى 31 نقطة، ثم سبورتنج برصيد 27 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

من ناحية أخرى، يستضيف نادى سيتى كلوب كفر الشيخ نهائى كأس مصر لشباب كرة اليد بين البنك الأهلى مع الطيران لتحديد البطل، وسبورتنج مع الزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم 3 مايو المقبل.