شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات كارول ويمولر لسيدات الإسكواش بـ 3 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 25 أبريل الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

والثلاثي المصري، روان العربي، ونادين شاهين وفريدة محمد، إلى الدور ربع النهائي بالبطولة، وجاءت مباريات هذا الدور كالتالي:

ـ روان العربي والأمريكية صابرينا صبحي

ـ نادين شاهين والأسترالية دونا لوبان

ـ فريدة محمد والأمريكية أوليفيا كلاين

وفازت روان العربي في مباراة دور الـ 16 على منافستها الهندية أكانكشا بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-7, 11-3.

فيما فازت نادين شاهين على منافستها فيروز أبو الخير بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-7, 11-7 .

وأخيراً تغلبت فريدة محمد على الانجليزية لوسي بيكروفت بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 13-11, 11-7.