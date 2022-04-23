شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والرجاء المغربي بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وسط حضور جماهيري مُكثف من جانب جمهور الرجاء.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

فيما جاء تشكيل الرجاء كالتالى: أنس الزنيتي، عبد الإله مدكور - جمال حركاس - إلياس الحداد - عبد الجليل أجبيرة، فابريس نغوما - محمد المكعازي - بدر بولهرود، حميد أحداد - محمد زريدة و محسن متولي.

ويُدير مباراة الليلة، الحكم السنغالى ماجيت نداى ويعاونه كل من ماليك سامبا ونوح بانجورا، فيما سيتولى الحكم عيسى سي مهمة الحكم الرابع، بينما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو الحكم الزامبي جياني سيكازوي، بمساعدة الكاميروني إلفيس نجيوجوي.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي والسلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.