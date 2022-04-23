شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يتعادل للأهلى أمام الرجاء فى الدقيقة 44.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد عبد المنعم لاعب الأهلي هدف التعادل لفريقه في شباك الرجاء المغربى في الدقيقة 44 من عمر المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على استاد مركب محمد الخامس في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

دخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول،خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي،خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

بينما بدأ الرجاء بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: أنس الزنيتي،خط الدفاع: عبد الإله مدكور - جمال حركاس - إلياس الحداد - عبد الجليل أجبيرة،خط الوسط: فابريس نغوما - محمد المكعازي - بدر بولهرود،خط الهجوم: حميد أحداد - محمد زريدة - محسن متولي.

ويملك الأهلي خيارات عدة لبلوغ الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، تأتي في مقدمتها الفوز بأي نتيجة على الرجاء، والتعادل السلبي، والتعادل الإيجابي بأي نتيجة.

وسبق أن واجه الأهلي الرجاء بالمغرب 3 مرات في بطولات دوري أبطال أفريقيا، لم يحقق خلالها أي فوز بعد أن تعادل الفريقان مرتين وفاز الرجاء مرة.

ويملك الأهلى ميزة هز شباك الرجاء المغربى فى ملعبه فلقد فعلها فى كل المباريات السابقة كانت البداية حينما سجل محمد فاروق هدف الاهلى فى شباك الرجاء فى في دور المجموعات من دوري الأبطال 1999 وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

كما نجح أحمد بلال فى تسجيل هدف الأهلى فى شباك الرجاء فى مباراة دور المجموعات 2002، التى خسرها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، أما المواجهة الثالثة فكانت في دور المجموعات 2005 وتعادلا (1-1)، وأحرز عماد متعب هدف الأحمر.