شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة.. الرجاء يسيطر على اللقاء ويتقدم بهدف والأهلي يبحث عن التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 20 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء المغربي المقامة حاليا بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسط حضور جماهيري مُكثف من جانب جمهور الرجاء والنتيجة تقدم الرجاء بهدف نظيف.

جاءت بداية المباراة حماسية متوقعة من جانب الرجاء الذي ضغط بُغية تسجيل هدف مُبكر، وكان له ما أراد في الدقائق الأولى، بعدما استخلص لاعبو الرجاء الكرة من ديانج وأرسل محسن متولي تمريرة عرضية من جهة اليمين ارتقى لها فابريسي نجوما وأسكنها في شباك الشناوي وسط غياب الرقابة من دفاع الأهلي وحارس مرمى محمد الشناوي.

بعد الهدف لعب طاهر محمد طاهر كرة جيدة من ناحية اليسار، لكن ديانج فشل في إيداعها في الشباك بغرابة شديدة.

وعاد اللعب وسط الملعب وقاد الأهلي هجمة خطيرة، وتعرض حسين الشحات للعرقلة داخل منطقة جزاء الرجاء، ولجأ الحكم السنغالي ماجيت نداي لتقنية الفار واحتسبها ركلة جزاء وسط اعتراض من لاعبي الرجاء.

وتصدى على معلول لركلة الجزاء لكن حارس الرجاء أنس الزنيتي تصدى للكرة وأنقذها، بعدها سيطر الرجاء على اللقاء.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

فيما جاء تشكيل الرجاء كالتالى: أنس الزنيتي، عبد الإله مدكور - جمال حركاس - إلياس الحداد - عبد الجليل أجبيرة، فابريس نغوما - محمد المكعازي - بدر بولهرود، حميد أحداد - محمد زريدة و محسن متولي.

ويُدير مباراة الليلة، الحكم السنغالى ماجيت نداى ويعاونه كل من ماليك سامبا ونوح بانجورا، فيما سيتولى الحكم عيسى سي مهمة الحكم الرابع، بينما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو الحكم الزامبي جياني سيكازوي، بمساعدة الكاميروني إلفيس نجيوجوي.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي والسلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.