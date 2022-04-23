شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يسعى للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم بالمباريات الإقصائية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في المباريات الإقصائية رفقة المارد الأحمر فى مواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة التي ستجمعهما باستاد مركب محمد الخامس، فى إطار منافسات إياب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وقاد موسيمانى الأهلى للفوز على الرجاء المغربى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما باستاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، ويحتاج في مواجهة الرجاء للتعادل أو الفوز للتأهل لنصف النهائي.

وخاض موسيمانى الأهلى في 9 مباريات إقصائية بعد التأهل من دور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا منذ توليه مهمة تدريب الأهلى خلفا للسويسرى رينيه فايلر، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يتذوق طعم الخسارة وتويج بالبطولتين التي قاد فيهما الأهلى.

جاءت نتائج الأهلى مع موسيمانى فى الأدوار الإقصائية بعد دور المجموعات كالتالى..

الوداد المغربى 0 /2 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2020

الأهلى 3/ 1 الوداد المغربى "إياب نصف النهائي" 2020

الأهلى 2/ 1 الزمالك "النهائي" 2020

الأهلى 2/ 0 صن داونز "ذهاب ربع النهائي" 2021

صن داونز 1 /1 الأهلى "إياب ربع النهائي" 2021

الترجى 0 /1 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/0 الترجى "إياب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/ 0 كايزر تشيفيز "النهائي" 2021

الاهلى 2/ 1 الرجاء المغربى "ذهاب ربع النهائى" 2022