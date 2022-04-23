الزمالك يهزم الأهلي بثلاثة أشواط ويقترب من الفوز بلقب كأس الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك انتصاراً كاسحاً على نظيره الأهلي بثلاثة أشواط دون رد في قمة كرة الطائرة ببطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وأقيمت أولى مباريات نهائي كأس مصر لكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتفوق الزمالك في الأشواط الثلاثة على حساب الأهلي بنتائج 25-22 و34 - 32 و 25 - 21.

ويقام نهائي بطولة كأس الطائرة بنظام البلاي أوف (Best of 3)، وسيحصل الفائز بمباراتين على اللقب.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في المواجهة الثانية، مساء اليوم السبت 23 أبريل وفي حال فوز الزمالك سيتوج بلقب كأس مصر.

تفاصيل المباراة

نجح الأهلي في الحصول على النقطة الأولى في المباراة.

التعادل جاء سريعا من الزمالك، ثم أضاف النقطة الثانية لصالحه.

اشتعلت المباراة بين الفريقين، فعندما يتقدم الزمالك يعود الأهلي للتعادل سريعاً.

وعاد الأهلي للتقدم مرة أخرى بعدما أصبحت النتيجة (15-14) لصالح الفريق الأحمر.

وقلب الزمالك الطاولة وتقدم على غريمه التقليدي بنتيجة 21-20 للفريق الأبيض.

نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك بنتيجة 25-22.

بداية قوية من الفريقين في الشوط الثاني.

وانتهى ثاني الأشواط والذي شهد إثارة كبيرة لصالح الزمالك أيضا بنتيجة 34 - 32، ليتفوق الأبيض بنتيجة 2-0.

وفي الشوط الثالث، شهد تفوق واضح لفريق الأهلي والذي تفوق في النتيجة على حساب الزمالك.

ولكن نجح الزمالك في التفوق على الأهلي عندما كانت النتيجة 21-20 لصالح الفريق الأبيض.

واستمر تفوق الفريق الأبيض حتى نهاية الشوط الثالث بنتيجة 25 - 21، ليفوز الزمالك على الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة.