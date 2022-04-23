وفاق سطيف يهزم الترجي ويخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل فريق وفاق سطيف الجزائري إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بهدف دون رد.

وعاد الفريق الجزائري من قلب ملعب رادس بفوز ثمين على حساب الترجي، بهدف سجلة اللاعب عبدالمؤمن جابو.

وجاء تشكيل الترجي على النحو التالي:

" معز بن شريفية - رائد الفادع - إلياس الشتي - محمد أمين توجاي - عبد القادر بدران- فوسيني كوليبالي - غيلان الشعلالي - محمد علي بن رمضان- حمدو الهوني - أنايو إيوالا - محمد علي بن حمودة".

وعلى الجانب الأخر يلعب وفاق سطيف بتشكيل مكون من:

"سفيان خذايرية- حسين العريلي - هشام بلقروي - محمد خثير زيتي - هواري فرحاني- أمير القروي - أحمد قندوسي - عبد القادر بوتيش - أكرم جحنيط- عبد المؤمن دجابو - رياض بن عياد".

وجاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق جابو في الدقيقة 21، مستغلا تمريرة سحرية خلف الدفاع من رياض بن عياد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأهل وفاق سطيف إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين.

وينتظر فريق وفاق سطيف الفائز من واجهة الأهلي والرجاء المغربي، لمواجهته في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.