البطلة الأولمبية جيانا فاروق تعلن اعتزالها رسمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلنت جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه والحاصلة على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اعتزال اللعب.

جاء ذلك خلال حضورها حفل تكريم شركة روابط الرياضية المقامة بأحد فنادق القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وذلك بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والذي يشهد تكريم اللاعبين الأولمبيين والبارالمبيين أبطال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020.

ووجهت جيانا فاروق الشكر لأسرتها ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الكاراتيه والمدربين والنادي الأهلي الذي تلعب بين صفوفه على كل الدعم والمساندة التي وجدته من الجميع خلال مسيرتها الرياضية.

وأكدت على سعادتها بما حققته في مسيرتها، وأعربت عن تمنياتها بأن ترى كل أبطال مصر الرياضيين على منصات التتويج في كل البطولات.