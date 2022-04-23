مباشر دوري أبطال أفريقيا.. الرجاء 1-1 الأهلي.. تاو يهدر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الرجاء البيضاوي المغربي والأهلي، في لقاء يقام على المركب الرياضي بمحمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن إياب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان لقاء الذهاب انتهى لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب "الأهلي we السلام" مساء السبت الماضي، حيث يحتاج الأهلي لتحقيق التعادل على أقل تقدير للتأهل في المقابل يتطلب على الرجاء للفوز بنتيجة (1-0) للصعود.

تشكيل الرجاء: أنس الزنيتي - عبد الإله مدكور- جمال حركاس - إلياس الحداد - عبد الجليل جبيرا -بدر بولهرود - محمد زريدة - محمد المكعازي - فابريس نغوما - محسن متولي - حميد أحداد.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - بيرسي تاو.

تفاصيل المباراة

هدف مبكر لصالح الرجاء عن طريق فابريس نجوما من كرة رأسية بعد عرضية رائعة من محسن متولي، ليتقدم الفريق المغربي في النتيجة وتصبح (1-0) في الدقيقة الخامسة.

الهدف جاء بعد خطأ من ديانج في التمرير ثم تصل الكرة لمحسن متولي الذي يقوم بعرضية متقنة ليستغل نجوما الفرصة ويسجل وسط اهتزاز دفاعي من جانب دفاعي والشناوي أيضًا.

وكاد أليو ديانج أن يسجل هدف التعادل من كرة رأسية في الدقيقة السادسة بعرضية من طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى المرمى ويفشل الدولي المالي في استغلال الفرصة.

الدقيقة 11 أتيحت كرة لحسين الشحات إلا أن لاعب الرجاء عرقل لاعب الأهلي وسط مطالب باحتساب ضربة جزاء لصالح الفريق الأحمر.

حكم المباراة عاد إلى تقنية الفيديو ليقرر احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي وسط احتجاج من الفريق المغربي.

ونفذ معلول الكرة ليسدد إلا أن أنس الزنيتي يتألق ويبعد الكرة بنجاح لتعود الكرة أمام معلول لكن عبد الجليل جبيرا يتألق ويبعد الكرة من أمام معلول لتظل النتيجة تفوق الرجاء (1-0).

وواصل الزنيتي تألقه للمرة الثانية بعدما تصدى لضربة جزاء لعمرو السولية في مباراة الذهاب بالقاهرة.

وحاول عمرو السولية أن يلجأ لسلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء بكرة قوية في الدقيقة 26 لكن الزنيتي يتصدى للكرة على مرتين ويحافظ على تقدم فريقه في النتيجة.

وقبل نهاية الشوط الأول استطاع محمد عبد المنعم من كرة رأسية عن طريق علي معلول أن يسجل هدف التعادل ليمنح الأهلي فرصة ثمينة وينقذ فريقه حول بطاقة التأهل.

وفي الدقيقة 50، أهدر بيرسي تاو فرصة انفراد بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات لكن أنس الزنيتي يحاول إبعادها لكن تاو يهدر الكرة بعد تسديدة سهلة يلحق بها الزنيتي.

فريق الرجاء حاول من تسديدة في الدقيقة 54 عن طريق فابريس نجوما أن يهدد مرمى الأهلي بكرة من خارج منطقة الجزاء تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

قائد الرجاء محسن متولي حصل على كرة في الدقيقة 65 من داخل منطقة الجزاء لكن الشناوي ينقذ الأهلي من فرصة خطيرة وتظل النتيجة (1-1).

فرصة خطيرة عن طريق زكرياء الهبطي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83 لكن الشناوي يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق كاد أحداد يسجل من كرة رائعة أمام المرمى تمر الكرة بجوار القائم.

محمد شريف أهدر فرصة خطيرة للأهلي بعدما حصل على فرصة رائعة للتسجيل إلا أنه سدد الكرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 87.

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