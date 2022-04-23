ماذا تقول لوائح كاف عن أحداث جماهير الرجاء قبل مواجهة الأهلي؟.. "تصل للاستبعاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فوضى جماهيرية عند نادي الرجاء البيضاوي قبل مباراة الأهلي، في لقاء سيقام على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" ضمن إياب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقامت جماهير نادي الرجاء بحالة من الشغب سواء أمام ملعب المباراة أو اقتحام بعض الجماهير المغربية لملعب "محمد الخامس".

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المادة 17 الاخصاصة بالحد الأدني من الإجراءات التنظيمية التي يجب احترامها بند 9

الإجراءات الأمنية: يجب أن تضمن خدمة الشرطة للاتحاد المضيف أمن جميع أعضاء الفرق المشاركة وكذلك جميع المسؤولين المعينين من قبل كاف، وتقع على عاتق خدمة الشرطة مسؤولية منع أي اقتحام للملعب، وأي هجوم ضد اللاعبين أو المسؤولين داخل الملعب وخارجه.

في باب إيقاف المباريات، المادة 3

إذا اضطر الحكم لإيقاف المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي بسبب اقتحام الملعب أو الاعتداء على الفريق الزائر، يعتبر الفريق المضيف خاسراً ويتم استبعاده من المنافسة، دون الإخلال بالعقوبات القائمة في اللوائح.

لائحة الانضباط

المادة 83

بند 1

تتحمل الاتحادات والأندية والمسؤولون الوطنيون مسؤولية ضمان عدم تشويه سمعة اللعبة بأي شكل من الأشكال من خلال سلوك اللاعبين والمسؤولين والأعضاء والمشجعين والمتفرجين (خاصة باستخدام الأشياء الخطرة أو الليزر) وأي أشخاص آخرين يؤدون وظيفة في المباراة بناء على طلب الاتحاد أو النادي.

المادية 151 بند 1

الاتحادات الوطنية التي تنظم المباريات يجب أن: أ) تقييم درجة المخاطر التي تشكلها المباريات وإخطار هيئات كاف بتلك التي تكون عالية الخطورة بشكل خاص؛ ب) الامتثال لقواعد السلامة الحالية وتنفيذها (لوائح فيفا و كاف، والقوانين الوطنية، الاتفاقيات الدولية) واتخاذ جميع احتياطات السلامة التي تتطلبها الظروف قبل وأثناء وبعد المباراة. ج) التأكد من سلامة لاعبي ومسئولي الفريق الزائر أثناء إقامتهم. د) إبقاء السلطات المحلية على اطلاع والتعاون معها بنشاط وفعالية. هـ) ضمان الحفاظ على القانون والنظام في الملاعب والمناطق المحيطة المباشرة وتنظيم المباريات بشكل صحيح. و) التأكد من عدم السماح بدخول جميع الأشياء الخطرة أو أشعة الليزر في الملعب أو في المناطق المحيطة به عن طريق إجراء عمليات تفتيش على المتفرجين.

بند 2

تتحمل الاتحادات الوطنية المسؤولية عن سلوك مناصريها (خاصة فيما يتعلق بإلقاء الصواريخ واجتياح الملعب) والموظفين المساعدين.

بند 2

الاتحاد أو النادي المضيف مسؤول عن النظام والأمن داخل الملعب وحوله قبل وأثناء وبعد المباراة. وهو مسؤولة عن حوادث من أي نوع، ويمكن أن يخضع لإجراءات تأديبية.