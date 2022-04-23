المقاولون العرب يعلن إيقاف مستحقات لاعبيه ويُجمد المقصرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: أحمد شاكر

أعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب وقف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظراً لسوء النتائج.

وعقد فتحي جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين أكد فيها توقيع العقوبات ووقف المستحقات بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني للفريق محمد عودة بتجميد بعض اللاعبين المقصرين على أن يقدم المدرب تقريراً بالأسماء لاعتماده وتصعيد عدد من الناشئين للاعتماد عليهم الفترة المقبلة.

وأكد المشرف على الكرة بنادي المقاولون للاعبين أن الجهاز الفني مستمر وأن العقوبات المشددة ستطول اللاعبين المقصرين مهما كانت الأسماء في ظل تهاون بعض اللاعبين وأن النادي لن يتوانى عن فرض مزيد من القرارات لاستعادة مكانة الفريق بجدول الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة بعد مرور 15 جولة، بواقع انتصارين و7 هزائم و6 تعادلات.