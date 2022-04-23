كرة سلة.. الاتحاد يسحق الزمالك في سلسلة نصف نهائي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزاً كبيراً على الزمالك في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وتغلب الاتحاد السكندري على الزمالك بنتيجة 97 - 53 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي دوري السوبر للسلة المقامة بنظام البلاي أوف (Best of5 )، على الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكدنرية.

وبالرغم من بداية الزمالك الفترة الأولى بصورة قوية لكن زعيم الثغر حسم الفترة في نهايتها بنتيجة 18-14، وواصل الاتحاد سيطرته على المباراة وحسم الفترة الثانية والشوط الأول لصالحه بنتيجة 44-23.

وأحكم الاتحاد السكندري قبضته على الفترة الثالثة من المباراة وحسمها لصالحه بنتيجة 70-39.

وأنهى زعيم الثغر الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة كبيرة 97-53 بفارق 44 نقطة.

وتقام مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام البلاي أوف (Best of 5), حيث يتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات إلى نهائي دوري السوبر.

وتقام المباراة الثانية يوم الأحد 24 ابريل والثالثة يوم الثلاثاء 26 إبريل الجاري، وفي حالة اللجوء إلى مباراة رابعة ستقام يوم 28 ابريل، بينما في حالة اللجوء إلى مباراة خامسة تقام يوم 30 إبريل.