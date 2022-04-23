الجزائري إسلام سليماني يصر على صيام رمضان رغم إبعاده عن المباريات

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني تمسكه بصيام شهر رمضان، رغم قرار مدربه في فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي استبعاده من مباريات الفريق الأخيرة، بحجة عدم قيامه بمجهودات كبيرة في التدريبات.

وكتب سليماني على حسابه الشخصي في "إنستغرام"، الجمعة 22 أبريل/نيسان 2022: "أبذل مجهودات جبّارة في التدريبات، رغم أنّي أخوض الحصص التدريبية صائماً. كل هذا من أجل فريقي. لا أحد يُمكنه تكذيب هذه الحقيقة".

وأرفق سليماني المنشور بصور ترمز إلى المسجد والقوّة، ما يُشير به إلى فخره بِدينه الإسلام، وتضحياته في التدريبات، في رسالة على ما يبدو إلى مدربه روبين أموريم، الذي أخرجه من حساباته مؤخراً.

وبرر أموريم استبعاده سليماني من مباريات سبورتنغ لشبونة بعدم قيامه بالمجهودات اللازمة في التدريبات، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان.

وقال المدرب البرتغالي بحسب صحيفة record الرياضية البرتغالية: "أولئك الذين يتدربون بشكل أفضل، يتم استدعاؤهم، لا يهمني. يمكنني المخاطرة بعملي، سأقوم بواجبي حتى أتوقف عن مهنة التدريب".

ومنذ بداية شهر رمضان الحالي أشرك أموريم، الجزائري إسلام سليماني في 45 دقيقة فقط، ولم يعتمد عليه في التشكيل الأساسي مطلقاً، رغم أنه أحد أبرز لاعبي الفريق.

سليماني عاش الأزمة نفسها قبل سنوات

وعاش الجزائري إسلام سليماني، الأزمة نفسها خلال تجربته الأولى مع سبورتنغ لشبونة، إذ دخل في نزاع مع مدربه وقتها جورجي جيسوس الذي طالبه بعدم الصيام خلال شهر رمضان، لكن اللاعب رفض طلب المدرب وأصرّ على الصيام.

لكن الفارق بين أموريم وجيسوس أن الأخير انصاع لرغبة اللاعب وحاول مساعدته عبر برامج تدريبية خاصة، خلال فترة الصيام.

وقال جيسوس عن هذه الفترة: "لقد كان إسلام سليماني يصر على صيام رمضان، رغم أنه كان يعاني بسبب الصيام، وقد أغمي عليه 3 مرات بسبب ذلك".

وأضاف مستدركاً: "لكن ذلك لم يمنعه من التألق مع سبورتنغ لشبونة وتقديم موسم كبير كان خلاله مصدر تهديد كبير لمنافسي سبورتنغ في الدوري والكأس بالبرتغال".

وشارك سليماني مع لشبونة هذا الموسم في 28 مباراة بجميع المسابقات، سجل فيها 8 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، علماً أنه عاد للفريق خلال الصيف الماضي، قادماً من ليون الفرنسي.

وسبق للدولي الجزائري الدفاع عن ألوان الفريق البرتغالي بين موسمي 2013 و2016، وكان وقتها هداف الفريق الأول، قبل الانتقال إلى ليستر سيتي الإنجليزي، ثم خاض 3 تجارب إعارة مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وفنربخشة التركي وموناكو الفرنسي، قبل الانتقال إلى ليون.

ويحتل سبورتنغ لشبونة- حامل اللقب- المركز الثاني في الدوري البرتغالي للموسم الحالي 2021-2022 برصيد 74 نقطة، بفارق 9 نقاط عن بورتو المتصدر.

(عربي بوست)