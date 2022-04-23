فوضى تنظيمية في غياب الأمن.. جماهير الرجاء تقتحم ملعب المباراة قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

اقتحمت بعض جماهير الرجاء البيضاوي المغربي أرضية ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، وذلك قبيل انطلاق مباراة فريقهم أمام النادي الأهلي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ودخلت بعض جماهير الرجاء أرضية ملعب المباراة قبل انطلاقها، قبل أن تتدخل الشرطة المغربية من أجل السيطرة على الأوضاع وإخراج الجماهير من الملعب.

وشهد محيط ملعب اللقاء فوضى قبل انطلاق مباراة الأهلي والرجاء، مع بدء توافد الجماهير قبل ساعات من انطلاقة المباراة، حيث تدافعت الجماهير على البوابات من أجل الدخول لأرضية الملعب وسط تسلق الجماهير أسوار الملعب.

واستمرت الفوضى من قبل الجانب المغربي ودخول الجماهير المغربية لأرضية الملعب، قبل أن تنجح الشرطة في إخراج الجماهير من الملعب.

يشار إلى أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود المباشر، أو الخسارة بهدفين لهدف ثم الفوز عبر ضربات الترجيح، أو الخسارة بفارق هدف بشرط تسجل هدف أكثر من هدف في شباك الفريق المغربي، ليصعد بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.