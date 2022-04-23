شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: لاعبو الأهلي قادرون على حسم التأهل إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح وائل جمعة، قائد فريق الأهلى سابقا، بأنه يثق في قدرات لاعبى الأهلى وخبراتهم في تجاوز مباراة اليوم أمام الرجاء المغربى وحسم التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وسعيد بعودة التونسى على معلول للتشكيل الأساسى قوة اللاعب وخبراته في اللقاءات المهمة، وكنت أتمنى مشاركة أحمد عبد القادر.

وقال وائل جمعة، خلال تصريحات تليفزيونية: "أتمنى أن تخرج الليلة كمباراة كرة قدم وليس شيئا آخر مهما كانت النتيجة".

وأشار وائل جمعة إلى أن لاعبى الاهلى أضاعوا الكثير من الفرص خلال مباراة الإياب التي جمعتهم بفريق الرجاء بالقاهرة، وهذا الأمر أثار الدهشة للكثير، حيث تعد من أكثر اللقاءات التي أضاع بها لاعبو الفريق الأحمر فرص محققة للتهديف.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها الثانية عشرة من منتصف الليل بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

وبذلك يقود بيرسي تاو خط الهجوم على حساب محمد شريف، كما يتواجد على معلول في التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة.