شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي: على معلول إضافة كبيرة لتشكيل الأهلي أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق أن تواجد على معلول في تشكيل الأهلي أمام الرجاء المغربي يمثل إضافة كبيرة قبل المباراة التي تجمع الفريقين الثانية عشرة من منتصف الليل بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عرابي في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: "على معلول يعطي قوة هجومية كبيرة للنادي الأهلي من الجبهة اليسرى، لا يقدم 100% من متطلبات مركزه دفاعيا، لكنه في الجوانب الهجومية يمثل اضافة كبيرة للفريق".

وتابع عرابي: "كنت أتمنى مشاركة محمد شريف لأن الرجاء يعاني في الخط الخلفي، وكان بإمكان شريف استغلال المساحات في دفاعات المنافس، والعبء الأكبر اليوم سيكون على خط وسط المنتخب خصوصًا السولية".

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو".

وبذلك يقود بيرسي تاو خط الهجوم على حساب محمد شريف كما يتواجد على معلول في التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي و السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.